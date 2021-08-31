На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. Это произойдет, если там построят новый город-спутник Владивостока на 300 тысяч человек, объединят его со столицей Приморья, которая насчитывает 600 тысяч жителей и 100-тысячным Артемом, а также привлекут в эту агломерацию еще около 300 тысяч человек, сказал РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, создание такого города всерьез просчитывается. Он мог бы получить название Спутник. Предполагается, что проект будет реализован при поддержке ВЭБ. Там эту идею пока не комментировали. Ранее город-спутник Владивостока решила построить торговая сеть DNS. Но ее проект, который уже строится, рассчитан лишь на 30 тысяч человек.
2021-08-31T02:10:18+03:00
2021-08-31T02:10:18+03:00
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02:10, 31 августа 2021
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