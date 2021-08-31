В Тульской области отменили литературный фестиваль «Хомяков home» из-за участия ЛГБТ-писательницы Оксаны Васякиной

В Тульской области отменили литературный фестиваль «Хомяков home», в котором должна была участвовать ЛГБТ-писательница Оксана Васякина. «Некие православные активисты» пожаловались в местное управление ФСБ и Минкультуры. Они пытались ее выгнать, дирекция сопротивлялась, поэтому «отменили весь фестиваль. Навсегда», написала в инстаграме подруга писательницы Дарья Серенко.

Фестиваль «Хомяков home» проходил с 2019 года в начале сентября в усадьбе одного из основателей славянофильства Алексея Хомякова «Богучарово». В Тульском историко-архитектурном музее, который выступает организатором мероприятия, отмену объяснили «эпидемиологической обстановкой», «санитарными и техническими условиями». При этом в прошлом году фестиваль состоялся.

Накануне стало известно об отмене книжного фестиваля «ЛитераТула», который должен был пройти в Туле с 3 по 5 сентябре. Его организатор Ирина Рочева сказала «Эху», что это могло быть связано с программой мероприятия. Политик Юлия Галямина, осужденная по «дадинской» статье, предположила, что это произошло из-за планов ее выступления.