Войска США окончательно покинули Афганистан после почти 20-летнего пребывания в стране. Из Кабула вылетел последний самолет с американскими военнослужащими. Это подтвердил глава Центрального командования США Кеннет Маккензи. Как сообщалось накануне, американские силы эвакуировали из Афганистана более 122 тысяч человек, в том числе почти 5,5 тысяч граждан Соединенных Штатов.

Ранее талибы предупредили, что не позволит западным странам продолжать эвакуацию из страны после 31 августа. На данный момент аэропорт Кабула прекратил функционировать. Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» говорили, что планируют как можно скорее возобновить внутренние и международные рейсы. Для управления воздушной гавани, по их словам, им потребуется техническая помощь.