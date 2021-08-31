В Нидерландах оставленный в запертом доме кот прожил 52 дня без еды. Как пишет Dutch News, хозяин дома исчез в начале июля. Недвижимость была продана с аукциона. Когда новые владельцы открыли дверь, им под ноги бросился истощавший, но живой кот. Его отвезли в приют. Специалисты, обследовав животное, пришли к выводу, что он все это время ел бумагу, а воду, предположительно, пил из подтекающего крана. Сейчас кот постепенно приходит в себя, но пока боится людей. Идет сбор средств для оплаты его лечения. Хозяин животного объявлен в розыск, полиция хочет выяснить, почему он оставил питомца одного.
2021-08-31T01:12:47+03:00
2021-08-31T01:12:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:12, 31 августа 2021
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