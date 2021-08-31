В Африке обнаружили новый штамм коронавируса с повышенной способностью к распространению и мутациям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Национального института инфекционных заболеваний. Штамм, получивший название C.1.2, впервые обнаружили в начале мая в двух южноафриканских провинциях, где расположены Йоханнесбург и столица Претория. К середине августа он распространился в шесть из девяти провинций ЮАР, а также был выявлен в Демократической Республике Конго, Маврикии, Португалии, Новой Зеландии и Швейцарии. Новый вариант ковида может обладать повышенной агрессивностью и более высокой устойчивостью к вакцинам.