Жители города Азов засыпали землей место археологических раскопок, из-за опасений, что там установят вышку 5G. Об этом рассказали РБК в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Раскопки проводили сотрудники госучреждения «Донское наследие», когда мужчины с лопатами потребовали, чтобы они вылезли из ямы и начали ее засыпать. Археологи подали заявления в полицию. Ранее издание «Блокнот Ростов» сообщило, что среди людей с лопатами был кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Станислав Потаков. Он выложил в инстаграме видео, где на фоне ямы призывает «родителей всех школ» на встречу. Позже, как пишет «Блокнот», запись была удалена.

Технология 5G фигурирует в ряде конспирологических теорий, сторонники которых считают, что эти вышки помогают получить контроль над разумом людей и способствуют распространению коронавируса.