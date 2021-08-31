США завершили вывод войск из Афганистана. Американские военные окончательно покинули страну после почти 20-летнего пребывания в ней. Это подтвердил на брифинге представитель Пентагона. Глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи сообщил, что последние военные самолеты вылетели из Кабула. На их борту последняя вывезенная оттуда группа военных и дипломатов. Аэропорт афганской столицы в данный момент не контролируется никем, управление воздушным движением не осуществляется, говорится в уведомлении Управления гражданской авиации США. Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что кабульскую воздушную гавань заняли боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан». Миссия США в Афганистане началась вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. В прошлом году Вашингтон объявил о намерении вывести оттуда войска.