Журналистке Алесе Мароховской отказали в участии в мероприятии из-за призания ее иностранным агентом

Некоммерческая организация «Информационная культура» отказала журналистке «Важных историй» Алесе Мароховской в участии в форуме разработчиков из-за того, что она включена в реестр иноагентов. Директор «Инфокультуры» Иван Бегтин объяснил «Эху Москвы», что в случае сотрудничества с журналисткой у самой организации есть риск быть включенной в реестр.

Иван Бегтин подчеркнул, что не одобряет российский закон об иностранных агентах и практику его применения. Издание «Важные истории» считается российскими властями СМИ-иноагентом.