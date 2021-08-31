Совбез ООН принял резолюцию с призывом к «Талибану» обеспечить безопасный выезд афганцев и иностранных граждан

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану, в которой содержится призыв к движению «Талибан» обеспечить безопасный выезд афганцев и иностранных граждан. За документ проголосовали 13 членов, Россия и Китай воздержались.

Как заявил официальный представитель России при ООН Василий Небензя, авторы проигнорировали озабоченности официальной Москвы. По его словам, Россия предлагала отразить в документе негативный эффект заморозки финансовых активов и вывоза важных для экономики специалистов.

Тем временем, последний американский самолет покинул аэропорт Кабула, эвакуация военных США из Афганистана завершена, — сообщают журналисты иностранных изданий.

В Кабуле наступило 31 августа — дедлайн по выводу войск США, объявленный террористической и запрещенной в России группировкой «Талибан».