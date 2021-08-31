Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, по данным источников Интерфакса, покинула Россию

Ни сама она, ни ее адвокаты пока эту информацию не комментировали.

Напомню, — 16 августа суд в Москве приговорил Ярмыш к полутора годам ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Ей запрещено менять место жительства, выезжать за пределы Московской области и участвовать в массовых мероприятиях. Однако пока приговор в силу не вступил, защита Ярмыш три дня назад подала на него апелляционную жалобу.

Ранее в интервью «Эху Москвы» Ярмыш заявляла, что покидать Россию не собирается.

По данным источников «Интерфакса», сейчас Кира Ярмыш находится в Финляндии.