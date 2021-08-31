Группировка «Мужское государство» атаковало сеть японских ресторанов «Тануки»

Ее лидер пригрозил парализовать работу «Тануки», если сеть не удалит из свох соцсетей фотографии с темнокожим мужчиной и радужным рисунком. Сайт сети подвергся ддос-атаке, а в ФСБ стали поступать сообщения о минировании ресторанов. В разговоре с «Эхом Москвы» представитель сети Тануки Станислав Колосков выразил уверенность, что звонки совершали участники группировки «Мужское государство».

Представители Тануки заявили, что не будут удалять записи и картинки в соцсетях, а также извиняться. Заявлено, что сегодня последует официальное обращение юристов сети в адрес каналов, распространяющих призывы к агрессии и расизму.