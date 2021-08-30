Число скачиваний мессенджера Telegram в магазинах мобильных приложений превысило 1 млрд

Об этом свидетельствуют данные компании Sensor Tower, которая занимается аналитикой цифровых рынков.

На первом месте среди стран по количеству загрузок Telegram — Индия (22% от общего числа). «[За Индией] следуют Россия и Индонезия, на которые приходится около 10% и 8% загрузок соответственно», — рассказали в Sensor Tower изданию TechCrunch .

Мессенджер Павла Дурова стал 15-м в мире приложением, которое скачали свыше 1 млрд раз.

