Телеведущий Евгений Попов, который баллотируется в Госдуму, предоставил в Мосгоризбирком неверную декларацию о доходах

Телеведущий Евгений Попов, который баллотируется в Госдуму по одномандатному округу, предоставил в Мосгоризбирком неверную декларацию о доходах.

В своей декларации Попов указал, что за 2020 год заработал 11,4 миллиона рублей — за счет зарплаты на телеканале «Россия 1», а также выплат из Пенсионного фонда и процентов по вкладам в банках.

Однако, как установила проверка ФНС, Попов дополнительно получил от ВГТРК еще 3,1 миллиона рублей.