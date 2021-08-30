Около шести тысяч граждан США на сегодняшний момент эвакуированы из Афганистана,— сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, на сегодняшний день в исламской республике остается «небольшое число» американцев, однако не стала озвучивать конкретных цифр. Псаки также добавила, что президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен выступить с новым обращением к соотечественникам по ситуации в Афганистане