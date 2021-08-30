Около шести тысяч граждан США на сегодняшний момент эвакуированы из Афганистана,— сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, на сегодняшний день в исламской республике остается «небольшое число» американцев, однако не стала озвучивать конкретных цифр. Псаки также добавила, что президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен выступить с новым обращением к соотечественникам по ситуации в Афганистане
2021-08-30T23:02:11+03:00
2021-08-30T23:02:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2895602-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 30 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
В Эстонии продолжают чествовать коллаборационистов и карателей Открыт памятник «лесным братьям» — сражавшимся против советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников. В историю эти деятели вошли не как воины, а как обыкновенные душегубы, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими…
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…