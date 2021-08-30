Совбез ООН поддержал резолюцию с призывом дать возможность желающим афганцам покинуть страну

Проект резолюции поддержали 13 стран, две воздержались — Россия и Китай. Резолюция также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи.

Россия воздержалась при голосовании по резолюции по Афганистану из-за того, что ее авторы проигнорировали озабоченности официальной Москвы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, Россия предлагала отразить в документе негативный эффект заморозки финансовых активов и вывоза важных для экономики специалистов.