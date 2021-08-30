В ближайшие часы в Москве и Московской области ожидаются грозы с дождями и усиление ветра до 14 м/с. – с таким предупреждением выступили столичное и областное управления МЧС.

Спасатели предупреждают автомобилистов о необходимости снизить скорость движения на дорогах, избегать внезапных маневров, а также парковать авто вдали от деревьев.