Сеть McDonald's решила зарегистрировать на себя в России неофициальное обозначение своих ресторанов — «Макдак»

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила зарегистрировать на себя в России неофициальное, но часто используемое в речи обозначение своих ресторанов — «Макдак», — в нескольких вариантах написания. Заявки компания направила в Роспатент еще 19 августа, обратил внимание в своем фейсбуке журналист Кирилл Седов.
2021-08-30T22:31:33+03:00
2021-08-30T22:32:18+03:00
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22:31, 30 августа 2021
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