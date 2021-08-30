Сеть McDonald's решила зарегистрировать на себя в России неофициальное обозначение своих ресторанов — «Макдак»

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила зарегистрировать на себя в России неофициальное, но часто используемое в речи обозначение своих ресторанов — «Макдак», — в нескольких вариантах написания. Заявки компания направила в Роспатент еще 19 августа, обратил внимание в своем фейсбуке журналист Кирилл Седов.