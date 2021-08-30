Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал единовременную выплату городским учителям

Деньги должны раздать перед выборами.

О том, что накануне учебного года петербургским педагогам выплатят по 10 тысяч рублей, губернатор Александр Беглов объявил на ежегодном заседании городского педагогического совета. Разовую выплату получат учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры — все, кто непосредственно работает с детьми в школах, в детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях. В общей сложности деньги получат более чем 120 тысяч человек.

Отметим, как правило, именно педагоги-бюджетники организуют выборы, находясь в составе участковых избирательных комиссий

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить всем российским пенсионерам, пользующиеся банковскими картами, единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.