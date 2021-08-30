Записи нескольких выступлений признанного нежелательным комика Идрака Мирзализаде пропали из открытого доступа

В них он шутил про Игоря Сечина и Вячеслава Володина. Ранее стало известно, что отсидевший 10 суток ареста за шутку про русских юморист больше не сможет вернуться в Россию.

Сольный концерт Идрака Мирзализаде под названием «Предварительные итоги» вышел на ютуб-канале Stand-Up Club #1еще в начале мая. В нем комик шутил про лицо главы Роснефти Игоря Сечина, с которым, цитата, «можно выходить на митинги, чтобы пугать милиционеров», а также про спикера Госдумы Вячеслава Володина. В день ареста Мирзализаде, 9 августа, видео еще можно было посмотреть, сейчас оно недоступно. Кроме того, удалена и запись подкаста, в котором юморист частично пересказывал свои шутки с сольного концерта, пишет издание «Медиазона».

При этом публично Мирзализаде критиковали не за шутки о Сечине и Володине, а за фрагмент шоу «Разгон», в котором он в частности говорит, что предыдущие квартиросъемщики, русские по национальности, оставили ему испачканный нечистотами матрас.

За это комика обвиняли в русофобии, а МВД признало его нахождение в России пожизненно нежелательным. Юристы, опрошенные «Медиазоной», подчеркивают, что оспорить такой статус крайне сложно, поскольку силовики обосновывают свое решение отсылкой к угрозе безопасности, суды эта размытая формулировка устраивает. К тому же дело рассматривается уже после того, как человек покинул страну или его депортировали. Отметим, что по данным «Медиазоны», Мирзализаде сейчас находится не в России и не в Белоруссии.

После ареста Мирзализаде многие известные комики выступили в его защиту, подчеркнув, что за шутку нельзя лишать свободы. Они восприняли это как сигнал от властей.