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21:32, 30 августа 2021

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google

Он обвинил их в цензуре информации и приложений на мобильных устройствах. Досталось и платежным системам Виза и Мастеркард, которые, по словам Дурова, ограничивают количество товаров и услуг, за которые мы можем платить . Он также назвал смартфоны «устройствами слежения», которые большинство людей охотно носят собой, позволяя корпорациям использовать свои личные данные.


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