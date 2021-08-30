Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google

Он обвинил их в цензуре информации и приложений на мобильных устройствах. Досталось и платежным системам Виза и Мастеркард, которые, по словам Дурова, ограничивают количество товаров и услуг, за которые мы можем платить . Он также назвал смартфоны «устройствами слежения», которые большинство людей охотно носят собой, позволяя корпорациям использовать свои личные данные.