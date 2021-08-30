Евросоюз исключил несколько стран из списка государств и территорий, куда разрешены необязательные поездки

Евросоюз исключил несколько стран, включая США и Израиль, из списка государств и территорий, куда разрешены необязательные поездки. Этот термин включает все виды туризма. Это связано с ухудшением эпидемиолоческой ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусом.