Евросоюз исключил несколько стран из списка государств и территорий, куда разрешены необязательные поездки

Евросоюз исключил несколько стран, включая США и Израиль, из списка государств и территорий, куда разрешены необязательные поездки. Этот термин включает все виды туризма. Это связано с ухудшением эпидемиолоческой ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусом.
2021-08-30T21:31:48+03:00
2021-08-30T21:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 30 августа 2021
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