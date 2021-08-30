Южноафриканские ученые предупреждают, что идентифицировали новый вариант коронавируса, который может обладать повышенной способностью к распространению и сопротивляемостью к антителам, — сообщает агентство Bloomberg. Впервые новый вариант вируса был обнаружен в ЮАР еще в мае, а к 13 августа достиг шести из 9 провинций страны, а также проник в Демократическую республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий.

Пока неизвестно, будут ли имеющиеся на сегодняшний день вакцины от коронавируса эффективными против нового штамма.