Южноафриканские ученые предупреждают, что идентифицировали новый вариант коронавируса, который может обладать повышенной способностью к распространению и сопротивляемостью к антителам, — сообщает агентство Bloomberg. Впервые новый вариант вируса был обнаружен в ЮАР еще в мае, а к 13 августа достиг шести из 9 провинций страны, а также проник в Демократическую республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий.
Пока неизвестно, будут ли имеющиеся на сегодняшний день вакцины от коронавируса эффективными против нового штамма.
Южноафриканские ученые предупреждают, что идентифицировали новый вариант коронавируса
Южноафриканские ученые предупреждают, что идентифицировали новый вариант коронавируса, который может обладать повышенной способностью к распространению и сопротивляемостью к антителам, — сообщает агентство Bloomberg. Впервые новый вариант вируса был обнаружен в ЮАР еще в мае, а к 13 августа достиг шести из 9 провинций страны, а также проник в Демократическую республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий.