Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева стала лауреатом национальной премии «Камертон», учрежденной в память Анны Политковской.

Также лауреатами этого года стали виолончелист Николай Солонович, фотограф Дмитрий Марков и оркестр «Виртуозы Москвы».

Согласно положению о премии, ее присуждают присуждают за «профессиональное мастерство, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, подлинную гражданскую ответственность и человеческое сострадание. На позапрошлой неделе власти внесли телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иностранных агентов.