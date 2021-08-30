Правоохранительные органы проводят проверку по факту осквернения Вечного огня у памятника в Севастополе

Правоохранительные органы проводят проверку по факту осквернения Вечного огня у памятника Жертвам Гражданской войны в Севастополе. Об этом Коммерсанту сообщили в региональном управлении СКР. Поводом для проведения проверки стала публикация в соцсетях видеоролика, в котором двое молодых людей прикуривают сигареты от Вечного огня.