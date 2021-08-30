Прокуратура заявила о рекордном за последние восемь лет числе коррупционных преступлений

За первую половину 2021 года этот показатель вырос на 16,5%, — говорится в отчете ведомства. Всего зарегистрировано 24 с половиной тысячи подобных преступлений, из них около половины это взятки. В каждом третьем случае размер не превышал 10 тысяч рублей.