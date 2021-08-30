На Сахалине Следственный комитет возбудил уголовное дело об уничтожении объектов культурного наследия

Причиной стал снос памятника Юрию Гагарину в городе Невельске. Ранее местные жители сообщили в соцсетях о том, что нашли на берегу реки разрушенный памятник первому космонавту. Мэр Невельского района тогда заявил, что монумент находился в аварийном состоянии, ремонту не подлежал и давно был списан.