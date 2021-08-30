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20:32, 30 августа 2021

Власти Подмосковья привлекли осужденных за нетяжелые преступления к борьбе с борщевиком

Об этом сообщает пресс-центр Мособлдумы. Сейчас на покосе борщевика работают 50 человек в 11 городских округах региона, а в следующем сезоне к борьбе с ядовитыми сорняками планируется привлечь уже 275 таких работников.


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