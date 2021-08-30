Журналистке Мароховской отказали в участии в хакатоне из-за того, что она внесена в реестр СМИ-иноагентов

Проект «Информационная культура» отказал журналистке Алесе Мароховской в участии в хакатоне (форуме для разработчиков) из-за того, что она внесена в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сама Мароховская сообщила в Facebook.

Юристы проекта считают, что для них самих есть риск стать иноагентами, — пишет Мароховская.

Директор «Инфокультуры» Иван Бегтин объяснил «Эху», что в случае сотрудничества с журналисткой у самой организации есть риск быть включенной в реестр.

«Один из наших сотрудников приглашал Алесю Мароховскую в качестве ментора. При этом никаких договорных обязательств у нас с ней, иных договоренностей формальных или неформальных не было, никакой работы с ее стороны также не было. Поэтому после признания ее иноагентом мной лично, как руководителем организации, было принято решение о том, что юридические риски в отношении привлечения Алеси Мароховской к нашим проектам значительно перевешивают всю возможную пользу, которую она может принести», – сказал он.

И.Бегтин подчеркнул, что не одобряет российский закон об иностранных агентах и практику его применения.

«Закон об иностранных агентах не является хорошим законом в нашей стране, и я не сомневаюсь, что многие из тех, кого признали в этом статусе, это хорошие люди и замечательные организации, но при этом в любом случае приходится нести ответственность не только за то, что мы делаем, но и то, что происходит регуляторами правоприменения», — сказал он.