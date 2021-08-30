Власти Китая запретили детям играть в видеоигры в будние дни

В пресс-релизе, который был опубликован Главным управлением печати и публикаций КНР говорится, что теперь детям разрешено играть только один час вечером в пятницу, в субботу, воскресенье и праздничные дни. Вне этих интервалов онлайн-платформам запрещено предоставлять услуги детям.