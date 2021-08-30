В Роскосмосе нет данных о новых трещинах на МКС

Об этом Интерфаксу заявил исполнительный директор ведомства по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. По его словам, даже если в модуле «Заря» есть несквозные трещины, продолжать работу на нем можно еще лет 20.

Ранее генеральный конструктор ракетно-космической корпорации Энергия Владимир Соловьев рассказал агентству РИА Новости, что в ходе обследования российского сегмента МКС, космонавты обнаружили новые несквозные трещины в самом старом модуле станции «Заря».