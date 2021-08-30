В возрасте 94 лет скончался журналист-международник, писатель-публицист Всеволод Овчинников

Об этом сообщает Российская газета, где в последние годы он вел постоянную рубрику. Начиная с 1953 в разные годы работал спецкором «Правды» в Китае, Японии и Великобритании.

В 80-х годах он был одним из ведущих еженедельной передачи Международная панорама на центральном телевидении.

