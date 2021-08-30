Суд в Москве признал, что Booking.com незаконно навязывает отелям паритет цен

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов Федеральной антимонопольной службы в отношении компании Booking.com. Напомним, — она была признана нарушителем антимонопольного законодательства, ее обвинили в навязывании отелям требования о так называемом паритете цен. Суд отклонил заявление голландской компании, которая просила признать недействительным решение ФАС.

На прошлой неделе антимонопольная служба сообщила, что наложила на Booking.com оборотный штраф в размере миллиарда 300 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.