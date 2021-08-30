В Кремле пока не видят оснований говорить об изменении правил въезда трудовых мигрантов в Россию

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказанное ранее предложение наказывать участников массовых драк среди мигрантов запретом на въезд в Россию.

За несколько минувших месяцев в одной только Москве было возбуждено 800 уголовных дел, связанных с мигрантами, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин считает, что участившиеся драки с участием мигрантов в столичном регионе могут быть связаны с деньгами. Об этом он сказал в интервью «Эху». Грозин подчеркнул, что всех участников массовых драк нужно выслать из России без права въезда на 50 лет.