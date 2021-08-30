Телеведущий Евгений Попов, баллотирующийся в Госдуму от «Единой России», скрыл в отчете часть дохода

Это следует из документа, опубликованного Мосгоризбиркомом.

Доход Евгения Попова за прошлый год составили почти 11,5 миллионов рублей. Это сумма сформировалась из выплат от госканала «Россия 1», где он ведет программу «60 минут», Пенсионного фонда, Сбербанка, «Тинькофф Банка», ВТБ и автодилера «Рольф». Попов получил еще около 3 миллионов рублей от ВГТРК, но почему-то не стал их декларировать, показала проверка московского управления Федеральной налоговой службы.

О том, что ведущий скрыл часть дохода, в начале месяца писало издание The Insider, внесенное российскими властями в реестр СМИ-иноагентов. Оно уточняет, что за предоставление недостоверных данных никаких санкций не предусмотрено. Месяц назад соратники политика Алексея Навального опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Попов и его супруга и соведущая Ольга Скабеева владеют в Москве недвижимостью общей стоимостью более 300 миллионов рублей, в частности двумя квартирами: 100 и 170 квадратных метров, а также нежилым помещением, цена которого около 130 миллионов рублей. При этом ни Попов, ни Скабеева, как утверждается, никогда не занимались бизнесом.

Напомним, что в праймериз «Единой России» в своем округе Попов занял первое место. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. К участию в них не допустили практически никого из независимых кандидатов