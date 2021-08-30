Представитель сети ресторанов «Тануки» подтвердил радиостанции «Эхо Москвы», что в экстренные службы поступали сообщения о нахождении взрывных устройств в некоторых московских заведениях сети. В интервью «Эху Москвы» Станислав Колосков высказал уверенность, что звонки совершали участники движения «Мужское государство».
«На данный момент все в порядке. До этого были звонки, представители Владислава Позднякова с сообщениями, что ряд московских ресторанов «Тануки» заминированы. Несколько ресторанов получили такие звонки, сотрудники полиции приходили и проверяли», — сказал он.
С.Колосков добавил, что эвакуация людей из ресторанов не проводилась.
«Мы уже подали заявления в органы правоохранительные, потому что это уголовная ответственность», — сказал он.
Сотрудники правоохранительных органов проверили рестораны «Тануки» после сообщений о минировании сети
Представитель сети ресторанов «Тануки» подтвердил радиостанции «Эхо Москвы», что в экстренные службы поступали сообщения о нахождении взрывных устройств в некоторых московских заведениях сети. В интервью «Эху Москвы» Станислав Колосков высказал уверенность, что звонки совершали участники движения «Мужское государство».