Оператор проекта «Северный поток-2» изучает решение суда ФРГ на предмет обжалования

Ранее суд отклонил жалобу компании Норд-Стрим-2АГ на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия Газовой директивы ЕС. Соответствующее решение было принято в мае прошлого года. Жалобу на него отклонили на прошлой неделе.