США не исключают новых атак на аэропорт Кабула

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Ожидается, что завтра Соединенные Штаты завершат военную операцию по эвакуации гражданских лиц, не желающих оставаться в стране после того, как к власти пришли талибы

Движение Талибан в России признано террористическим и запрещено.