В Северной Корее, согласно докладу МАГАТЭ, вновь приступили к производству ядерного оружия

В своём материале Тимоти Мартин и Дасл Юн пишут, что режим Ким Чен Ына полностью осознает, что за деятельностью его ядерных объектов внимательно следят с помощью спутникового наблюдения. Согласно недавнему отчету атомного агентства ООН, недавно был замечен слив охлаждающей воды из реактора по производству плутония в Йонбёне, что является признаком того, что он снова заработал. Соседняя лаборатория, которая отделяет плутоний от отработавшего топлива, которое ранее было извлечено из реактора в Йонбёне, также, похоже, начала работать в последние месяцы.

Эти шаги выполняются в соответствии с обещаниями г-на Кима продолжать продвигать ядерную программу страны. Уол стрит Джорнал напоминает, что в 2019 году Президент Трамп встречался с лидером Северной Кореи. Тогда Пхеньян предложил закрыть комплекс в Йонбёне, в состав которого входит реактор и другие объекты. Взамен он попросил о снятии санкций. Администрация Трампа это предложение отвергла, назвав его недостаточным. По одной из версий, работа по ядерной программе ведётся достаточно демонстративно, чтобы заставить нового президента, Байдена вступить в переговоры. Администрация Байдена заявила о своей готовности начать переговоры с Пхеньяном по его программе ядерного оружия, однако Северная Корея предложение Вашингтона не приняла.

Но бывшие официальные лица заявляют, что переговоры с Северной Кореей для президента Байдена являются менее срочным делом, чем поиск путей для восстановления ядерной сделки с Ираном, преодоление последствий от вывода войск из Афганистана и продолжение дискуссий с Россией о контроле вооружений.

Ким сталкивается с нарастающими проблемами внутри страны. Он признает, что летом там возник дефицит продовольствия, что Северной Корее трудно выживать в условиях жестких международных санкций, и что в прошлом году она закрыла границы, чтобы остановить распространение коронавируса.

Представитель администрации Байдена по Северной Корее заявил в понедельник во время поездки в Южную Корею, что он готов в любой момент встретиться с северокорейскими коллегами, и подчеркнул, что у Вашингтона нет никаких «враждебных намерений» в отношении Пхеньяна.

Информацию о возобновлении работы ядерных объектов в Северной Корее в МАГАТЭ назвали событием крайне тревожными и заявили, что это явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.