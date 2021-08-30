Боевики Исламского государства* взяли на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула

По аэропорту было выпущено шесть ракет. Запись об этом появилась в телеграм-канале Нашер Ньюз, который связан с запрещенной в России террористической группировкой. «По милости Всемогущего бога солдаты халифата обстреляли аэропорт Кабула шестью ракетами Катюша» – значится в сообщении. Пять из шести ракет были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны. По информации телеканала Аль-Джазира, шестая все-таки долетела до цели, однако Президенту США Джо Байдену доложили, что работе аэропорта ракетная атака не помешала.

Напомним, что в аэропорту имени Хамида Карзая продолжается эвакуация граждан других стран, которые намерены выехать из Афганистана после того, как власть в стране перешла к запрещенному в России движению Талибан.

Согласно договоренности с талибами, войска США должны покинуть страну не позднее 31 августа.

* — запрещенная в РФ террористическая организация