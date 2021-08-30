Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, по данным «Интерфакса», уехала из России

Ранее то же самое сделали многие коллеги оппозиционного политика.

Представитель Алексея Навального направилась в Хельсинки, — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на два источника. При этом, оно не уточняет, идёт ли речь об иммиграции или, например, о рабочей поездке. Сама Кира Ярмыш эту информацию пока не комментировала.

16 августа Преображенский суд Москвы приговорил её к полутора годам запрета определённых действий по обвинениям в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. По версии властей, пресс-секретарь нарушила закон, когда писала об акциях в поддержку Алексея Навального. По решению суда Ярмыш нельзя уезжать из Москвы и Московской области, менять постоянное место жительства без уведомления, а также посещать места проведения массовых мероприятий. В любом случае пока что приговор не вступил в силу. Несколько дней назад сторона защиты его обжаловала.

Ранее в этом месяце Ярмыш говорила в эфире «Эха Москвы», что она не планировала покидать страну.

До этого государственные агентства также со ссылкой на источники писали, что Россию покинула и политик Любовь Соболь, осуждённая по тому же делу. Предположительно, она смогла уехать, поскольку в её отношении решение суда также не вступило в силу. Сама оппозиционер так и не подтвердила информацию о своём отъезде.

Сейчас из-за рубежа работает целый ряд членов команды Навального, среди которых Иван Жданов, Леонид Волков и Руслан Шаведдинов.