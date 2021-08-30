Администрация «Тануки» потребовала от Роскомнадзора заблокировать телеграм-каналы группировки «Мужское государство»

Администрация сети японских ресторанов «Тануки» потребовала от Роскомнадзора заблокировать телеграм-каналы ультраправой группировки «Мужское государство», которая ранее устроила травлю «Тануки» из-за неугодной им рекламы.

Текст появился спустя несколько часов после новостей о том, что сайт Тануки работает с перебоями из-за DoS-атак сторонников «Мужского государства». Поводом для нападок радикалов послужила реклама «Тануки» с радужной ЛГБТ-символикой к международному месяцу гей-парадов (в июне), а также реклама суши с чернокожим мужчиной-моделью.

Помимо Роскомнадзора, «Тануки» обращается еще и к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, подчеркивая: достучаться стандартным путем через админов и кнопку «пожаловаться» в мессенджере не получилось. Опубликованное на официальной странице «Тануки» в фейсбуке начинается с текста «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО КОМПАНИЕЙ, КОТОРОЙ НАПЛЕВАТЬ НА ПРИЗЫВЫ УДАЛЯТЬ КОНТЕНТ И УГРОЗЫ В СВОЙ АДРЕС».

Также в заявлении «Тануки» называет «Мужское государство» экстремистами, разжигающими ненависть, и обещает бороться с ними в том числе при помощи юристов. В Тануки отмечают, что после начала травли стали получать и множество сообщений со словами поддержки.

Похожие претензии «Мужское государство» выдвигало и к сети суши-ресторанов «Ёби-Доёби», чьи владельцы удовлетворили все требования расистов и извинились перед ними.

Работа ресторана «Тануки» в сервисе «Яндекс.Еда» продолжается, об этом «Эху» сообщила пресс-секретарь «Яндекс.Еды» Елена Новикова.

Пресс-секретарь консорциума женских неправительственных объединений Софья Русова рассказала, что движение «Мужское государство» систематически вмешивается в частную жизнь и вредит деятельности компаний, а независимость организации от госструктур до сих пор достоверно не установлена. Об это она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мужское государство» это делает регулярно нападение массовое на различные бренды, на людей, на кандидатов в депутаты, как с Аленой Поповой, в том числе и мне приходили неприятные сообщения, после того, как они запостили обо мне небольшую новость, когда я давала комментарий телеканалу «Дождь»* в поддержку их", — сказала она.

По словам С.Русовой, в России к сожалению нет законов, которые бы наказывали за подобное преследование.

«У нас, к сожалению, в России есть прорехи в качестве законодательства, у нас нет как такового преследования за stalking. Здесь можно сказать о вмешательстве в частную жизнь, когда они атакуют конкретных личностей, а что касается крупных компаний, можно говорить о нанесении деловой репутации, когда они распространяют различные искаженную информацию исходят из комментарий. И не желание МВД расследовать это преступление и установить с каких аккаунтов это совершается, где находятся люди, которые совершают эти атаки, говорит о том, что либо это преступная халатность, либо все-таки есть определенная поддержка со стороны различных структур именно этого движения «Мужское государство»», — сказала она.

В действия «Мужского государства», по словам Софьи Русовой, наблюдается унижение человеческого достоинства и прямые угрозы, что должно привлечь пристальное внимание МВД.

* — российские власти считают иноагентом