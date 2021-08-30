Комик Идрак Мирзализаде, получивший 10 суток ареста за шутку о русских, из-за нее же больше не сможет жить в России

МВД признало пожизненно нежелательным пребывание юмориста в стране.

Нахождение Идрака Мирзализаде на территории России угрожает общественному порядку, правам и законным интересам других лиц, считают в МВД. Его шутка возбуждает ненависть и вражду по отношению к русским, унижает их человеческое достоинство. В заявлении ведомства подчеркивается — высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи, недопустимы. Они и стали основанием для признания нежелательным нахождения комика в стране.

Мирзализаде – гражданин Белоруссии, но у него есть вид на жительство в России, документ он получил полгода назад, но теперь он аннулируется. Новый статус обязывает комика покинуть страну. В противном случае молодого человека могут депортировать, пишет агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Этого, скорее всего, не случится. Издание Медиазона со ссылкой на знакомых Мирзализаде пишет, что он сейчас находится не в России и не в Белоруссии, он в безопасном месте. Где именно – не уточняется.

Шутка, привлекшая столько внимания, прозвучала в программе «Разгон» полгода назад. Речь шла о трудностях, с которыми сталкиваются люди с неславянской внешностью на рынке аренды жилья. Мирзализаде шутит над тем, что предыдущие квартиросъемщики, русские по национальности, оставили ему испачканный нечистотами матрас. Минутный фрагмент, вырезанный из контекста, начал распространяться в соцсетях в группах националистического толка, а спустя три месяца телеканал «Царьград» выпускает целый сюжет, в котором обвиняет комика в оскорблении русских. Следом журналист Владимир Соловьев в своем youtube-шоу призвал возбудить уголовное дело. Мирзализаде обвинили в русофобии, на него посыпались оскорбления и угрозы, в сети объявили вознаграждение в 50 тысяч рублей за избиение комика. Позже на него напали в центре Москвы. Но дело возбудили в отношении комика – прокуратура нашла в его шутки признаки унижения группы лиц. Мирзализаде вину не признал, он подчеркивал, что его выступление было направлено на высмеивание ксенофобии. При этом он принес извинения, тем, кого шутка могла оскорбить. Юмориста арестовали на 10 суток. Многие известные комики выступили в поддержку Мирзализаде, подчеркнув, что нельзя лишать свободы за шутки. Они расценили решение суда как сигнал от властей.

Мирзализаде успел выступить с сольным концертом, в котором шутил про главу «Роснефти» Игоря Сечина и про возможную причастность спикера Госдумы Вячеслава Володина к преследованиям оппозиционных политиков. Сейчас это видео, в начале мая опубликованное на YouTube-канале Stand-Up Club #1, недоступно.

Адвокат комика Сергей Бадамшин не исключил возможность обжалования решения МВД. Это можно сделать в течение трех месяцев

Российские комики выступили в поддержку Мирзализаде, они записали видео, в котором объяснили, что никого не хотят оскорбить своими шутками.

По мнению комиков, создан страшный прецедент, шутка может не понравиться или обидеть, но лишать свободы за нее нельзя.



Доктор юридических наук Елена Лукьянова сказала в эфире Эха, что до сих пор не встречала подобных случаев в своей практике.

Жестоким и чрезмерным считает наказание Мирзализаде депутат от КПРФ Валерий Рашкин.