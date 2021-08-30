Отклонен иск Арташеса Икономова к Apple с требованием запретить продажу iPhone из-за нарушения интеллектуальных прав

Верховный суд России отклонил иск изобретателя Арташеса Икономова к компании Apple с требованием запретить продажу iPhone из-за нарушения его интеллектуальных прав. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Изобретатель в суде настаивал, что функция кнопки SOS в iPhone является его изобретением, и она используется неправомочно.