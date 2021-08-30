Перед тем, как пребывание Мирзализаде в России признали «нежелательным», комик выпустил концерт с шутками про Сечина

Перед тем, как пребывание Идрака Мирзализаде в России признали «нежелательным», комик выпустил сольный концерт с шутками про главу «Роснефти» Игоря Сечина и спикера Госдумы Вячеслава Володина, – об этом пишет издание Znak.com. По его данным ролик был выложен на ютуб-канале Stand-Up Club #1, сейчас видео недоступно.

Ранее сегодня МВД обнародовало решение о пожизненной нежелательности пребывания гражданина Белоруссии Мирзализаде, заявив, что он допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство.