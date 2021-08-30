В ФСБ поступило сообщение о минировании всех столичных ресторанов «Тануки»

Об этом пишет телеграм-канал Baza. Ранее в адрес этой ресторанной сети поступили угрозы от группировки «Мужское государство», которое призывало бороться с Тануки из-за радужной символики и темнокожих моделей в рекламе ресторанов. В свою очередь, Тануки призвал основателя Телеграма Павла Дурова заблокировать канал «Мужского государства».