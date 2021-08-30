ФАС вынесла предупреждение Apple – ее обвиняют в злоупотреблении монопольным положением на рынке мобильных приложений

В ведомстве считают, что преимущества монополиста у Apple возникают из-за ее магазина приложений для смартфонов AppStore. В случаях, когда пользователи совершают через эти приложения какие-то встроенные покупки (например, электронных книг), цена для конечного потребителя может оказаться выше, чем при покупке напрямую через сайт, так как Apple взимает свою комиссию от 15 до 30 процентов. При этом корпорация запрещает разработчикам уведомлять клиентов об альтернативных способах оплаты (и, соответственно, возможностях сэкономить). Такое информирование Apple усматривает в любом виде — от ссылок на сайт разработчика до форм регистрации с переходом на сайт в браузере.

Устранить нарушения компания обязана в течение месяца. Какие санкции к ней применят в противном случае, пока неясно. В Apple ситуацию пока официально не комментируют.

На прошлой неделе за злоупотребление положением ФАС выписала оборотный штраф сайту-агрегатору гостиничных бронирований Booking.com – почти на полтора миллиарда рублей.