Адвокаты Идрака Мирзализаде собираются опротестовать решение МВД России признать его пожизненно нежелательным в России

Защитник белорусского комика Сергей Бадамшин сказал в интервью ТАСС, что сторона Мирзализаде намерена сперва получить уведомление. При наличии оснований решение о нежелательности его пребывания в России будет опротестовано. Срок, когда он должен прокинуть страну не указан, однако телеграм-каналы сообщают, что Мирзализаде уже уехал, а его вид на жительство будет аннулирован. Артист получил административный срок в 10 суток за шутки по отношению к русским, которые в МВД сочли оскорбительными.

Сам он уверял, что номер был направлен против ксенофобии, однако Мирзализаде был признан виновным именно в «возбуждении ненависти либо вражды». Сам он себя виновным не считает, хотя при этом извинился за сказанное. В защиту коллеги выступили артисты разговорного жанра, известные юмористы и телеведущие, которые в своем видеообращении заявили, что отправлять человека за решетку за шутки нельзя.



В конце июня неизвестные избили Идрака Мирзализаде на остановке общественного транспорта.