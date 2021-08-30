Средняя стоимость букета цветов в России перед 1 сентября за год выросла на 8%

Об этом говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных в России. В этом году букет в среднем обходится в 1120 рублей. Вырос и объем продаж.

Эксперты, которых цитирует агентство ТАСС считают, что непосредственно накануне 1 сентября средний чек и продажа цветов будут еще выше, поскольку магазины вернулись к уровню допандемийного 2019 года.