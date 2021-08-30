Власти Москвы надеются, что повторения острой ситуации с COVID-19 осенью не будет

Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, в больницах остаются тяжелые пациенты, но их количество несоизмеримо с тем, что было в пике.

По официальным данным за прошедшие сутки в Москве выявлено чуть более 1400 новых случаев. Госпитализировано 417 человек. Скончались 50 пациентов.

Всего по России зафиксировано чуть более 18 тысяч заболевших. Умерли 792 человека.