Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, в больницах остаются тяжелые пациенты, но их количество несоизмеримо с тем, что было в пике.
По официальным данным за прошедшие сутки в Москве выявлено чуть более 1400 новых случаев. Госпитализировано 417 человек. Скончались 50 пациентов.
Всего по России зафиксировано чуть более 18 тысяч заболевших. Умерли 792 человека.
Власти Москвы надеются, что повторения острой ситуации с COVID-19 осенью не будет
Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, в больницах остаются тяжелые пациенты, но их количество несоизмеримо с тем, что было в пике.