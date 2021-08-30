Адвокат: Постановление о нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России может быть обжаловано

Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, необходимо изучить уведомление, и можно обжаловать его при наличии оснований.

Ранее МВД приняло соответствующее решение, заявив, что Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство.

